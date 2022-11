Amalfi | il Duomo si colora di rosso per la Giornata contro la violenza sulla donne

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Il monumento simbolo della Costa d’diventa messaggioogni forma di, dal femminicidio all’odio emergente che si muove online attraverso la rete Si illumina diildiper laInternazionale per l’eliminazione dellale. Come di consuetudine negli ultimi anni, in occasione della ricorrenza del 25 novembre istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’Amministrazione di, guidata dal sindaco Daniele Milano, ha deciso di rinnovare ancora una volta il messaggioogni forma di, di sudditanza psicologica o di ...

Abbiamo a cuore la tua privacyTempo di Lettura: 4 minuti Si illumina di rosso ildiper la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Come di consuetudine negli ultimi anni, in occasione della ricorrenza del 25 novembre istituita dall'...StampaTurista travolta da un’onda e morta a Furore – La solidarietà e il cordoglio ai famigliari da parte degli operatori ricettivi Abbac Costiera Amalfitana . “Era già successo quattro anni fa, a ca ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...