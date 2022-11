Warner Music è una fabbrica di soldi!

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’ammiistratore delegato uscente dichiude alla grande con vendite prosssime ai 6 miliardi di dollari Financial Times, di Anna Nicolaou, pag. 6 Le azioni disono balzate ieri di oltre il 15% dopo che l’etichettaale dietro Lizzo, Dua Lipa e Ed Sheeran ha rivelato di aver realizzato un fatturato di quasi 6 miliardi di dollari nell’ultimo anno nonostante un contesto economico “difficile”. “Non è un segreto che siamo stati messi alla prova su più fronti”, ha dichiarato agli investitori l’amministratore delegato uscente Steve Cooper, citando come esempi la volatilità del mercato, l’aumento dei tassi di interesse, il crollo del mercato pubblicitario e l’inflazione. Nel trimestre conclusosi il 30 settembre, il fatturato dellaè aumentato del 16%, al ...

imusicfun.it

Il titolo diGroup ha guadagnato oltre il 15%, dopo ricavi e utili in rialzo piu' delle attese. L'utile trimestrale e' salito a 148 milioni, o 28 centesimi per azione, dopo i 28 milioni, ...Il titolo diGroup guadagna il 13,8%, dopo ricavi e utili in rialzo piu' delle attese. L'utile trimestrale e' salito a 148 milioni, o 28 centesimi per azione, dopo i 28 milioni, o 5 ... Warner Music Italy e FIMI, all’Università IULM per parlare di diversità e integrazione 22 nov 2022 - ‘Nonostante un periodo impegnativo, abbiamo dimostrato ancora una volta la resilienza della musica’ ...I dettagli sul report degli utili di #Warner Music per il quarto trimestre del 2022 e l'andamento delle #azioni. #nasdaq ...