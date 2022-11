Usa | 10 morti e diversi feriti nella sparatoria in supermercato Responsabile sarebbe il direttore | che poi si sarebbe tolto la vita

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Fino a 10 persone sono state uccise in unaavvenuta ieri notte in unWalmart a Chesapeake, in Virginia: lo ha reso noto la polizia, come riporta la Bbc L'articolo proviene da Firenze Post.

: sparatoria in un supermercato Walmart, in Virginia. Ci sono diversiNegli Stati Uniti si è consumata una nuova strage . Alle 22.00 circa di ieri sera , 22 novembre , diverse persone sono ...