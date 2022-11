Torna BenTorrone | il centro si anima con prelibatezze e eventi

Leggi su anteprima24

Benevento – E' stata presentata presso la sala consiliare di Palazzo Mosti l'edizione 2022 di, rassegna enogastronomica e culturale in programma da domani a domenica lungo Corso Garibaldi. Il programma prevede la presenza di 32 espositori (di cui otto sanniti) provenienti da sei regioni italiane. Oltre alla Campania saranno rappresentate la Calabria, la Puglia, la Sicilia, la Toscana e l'Umbria. Il vicesindaco Francesco De Pierro e l'assessore ai trasporti e alle attività produttive Luigi Ambrosone hanno fatto gli onori di casa dando il bento a un appuntamento storico per la città. "L'impegno dell'amministrazione è stato rispettato nonostante le difficoltà tipiche dei nostri tempi. Grazie a un lavoro di squadra abbiamo strutturato un programma ricco per coinvolgere quanto più possibile cittadini e operatori ...