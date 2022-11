(Di mercoledì 23 novembre 2022)ha voluto chiarire le indiscrezioni pubblicate online che sostenevano, interpretato da, appariràtv della DC.ha voluto porre fine allediffuse online riguardanti una possibilediin versionein una delletratte dai fumetti della DC. L'attore britannico, nonostante alcuni nuovi aggiornamenti sostengano non abbia ancora firmato il nuovo contratto con DC Studios e Warner Bros, dopo l'uscita di Black Adamsale aveva confermato che sarebbe tornato a interpretare l'iconico supereroe.ultime ore si ...

Movieplayer

: Dawn of Justice. Ruolo che poi riprenderà anche nel 2018 quando esce il film monografico di Aquaman, diretto daWan, che rappresenta il maggior successo della DC Comics, diretta ......ha annunciato cheGunn e Peter Safran sono diventati i capi dei neonati DC Studios . Non solo è stato rivelato che ci sono degli sceneggiatori che stanno preparando il prossimo film di... Superman: James Gunn fa chiarezza sulle voci di un'apparizione di Henry Cavill nelle serie tv DC L'ultima mossa sui social del nuovo architetto della DC sullo schermo, James Gunn, sembra indicare all'adattamento di una nota storyline dei fumetti: sarà davvero cosìI nuovi piani per l'Universo DC verranno finalizzati da James Gunn e Peter Safran e comunicati alla Warner entro la fine dell'anno ...