Shock a Uomini e Donne | Pinuccia litiga con Tina e “sviene”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non mancano anche questa settimana le anticipazioni che arrivano dal mondo die che rivelano quello che sta succedendo tra i protagonisti di trono classico e trovo over. Oggi vogliamo concentrarci sulle dame e i cavalieri e in particolare, su una dama che anche in questa stagione del programma di Canale 5, è assoluta protagonista. Parliamo come avrete capito dal titolo, di. La dama di Vigevano non ha ancora trovato l’amore e continua a sperare che Alessandro voglia passare del tempo con lei. Non ha però ancora compreso che il simpatico salentino, da lei vuole solo una amicizia e nulla di più. Ed è quindi facile pensare che nella puntata diregistrata in questa settimana, il forte litigio traCipollari e la dama di Vigevano, sia avvenuto ...