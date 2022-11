Roma-Wolfsburg stasera in TV | canale | orario e diretta streaming Champions League femminile 2022 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il, l’e tutte le indicazioni per vedere in, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di. Sfida molto affascinante per le giallorosse, contro una delle maggiori potenze europee. Al momento la classifica del Gruppo B dice sei punti per entrambe, con le tedesche che però hanno una migliore differenza reti. L’appuntamento è alle ore 21:00 allo Stadio Francioni di Latina. Il match sarà visibile su Dazn. SportFace.