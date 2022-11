Reddito di cittadinanza | Valditara | “Molti di loro non hanno nemmeno l’obbligo scolastico | è inaccettabile”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nell’ambito della modifica deldiper il 2023 e quindi della riforma nel 2024 annunciate nella legge di bilancio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeha fatto eseguire una ricerca alle strutture del Ministero a proposito dei giovani nella fascia compresa tra i 18 e i 29 anni percettori di. Il ministro: “Questi ragazzi preferiscono percepire ilanziché studiare per costruire un dignitoso progetto di vita” La ricerca ha dato un esito che il Ministro definisce “sorprendente e inquietante”, rispetto a cui annuncia di avere elaborato “una proposta che mostra come la parola Merito nella visione mia e del governo non sia un orpello retorico, ma costituisca un preciso indirizzo politico”. La proposta parte da un dato preciso: “In Italia ci sono ...

"La legge di Bilancio e la "fine" deldi. Intervista al Presidente della Commissione Finanze della Camera. Marco Osnato" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Marco Osnato (deputato, Fratelli d'Italia). L'intervista è ...Nell'ambito della modifica deldiper il 2023 e quindi della riforma nel 2024 annunciate nella legge di bilancio, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fatto eseguire una ricerca alle ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Nell’ambito della modifica del reddito di cittadinanza per il 2023 e quindi della riforma nel 2024 annunciate nella legge di bilancio, il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha fa ...