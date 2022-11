Omicidi Roma | 3 delitti in un’ora e la telefonata | la ricostruzione

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Trenel giro di 60 minuti. Sono state uccise tutte nel giro dile due donne cinesi Li Yan Rong, 55 anni, Yang Yun Xia, 45 anni e Marta Castano Torres, 65enne colombiana, accoltellate a morte nel quartiereno di Prati lo scorso giovedì 17 novembre. Il dato emerge dall’ordinanza cautelare firmata dal gip diMara Mattioli nei confronti di Giandavide De Pau. “Quanto sin qui rappresentato non pone dubbi in ordine al fatto che lo stesso soggetto ripreso dalle telecamere del supermercato Pim di via Riboty entrare alle ore 10.01 nello stabile al numero 28 ed uscire alle ore 10.41 per allontanarsi a piedi, poco dopo (alle ore 11.21) si è recato in via Durazzo a bordo di un’autovettura Toyota IQ di colore melanzana e, dopo aver parcheggiato, è entrato al civico di ...

È il dettaglio choc che emerge dall'ordinanza di custioda cautelare in carcere con cui il gip diMara Mattioli ha convalidato il fermo del 51enne per il triplice omicidio commesso giovedì scorso ...Lo scrive il gip del tribunale di, Mara Mattioli, in un passo dell'ordinanza di custodia ... la particolare efferatezza e brutalita' dei tre, due dei quali addirittura ripresi in diretta ...Dopo i delitti compiuti a Prati, Giandavide De Pau ha chiesto aiuto ad altre due prostitute, facendosi ospitare e inviando una di loro dalla sorella per farsi dare i documenti, carta di credito e sold ...Giandavide De Pau ha ripreso con lo smartphone l’omicidio delle due donne nell’appartamento in via Riboty. Al momento del duplice omicidio, nella casa d’appuntamenti c’erano altri clienti in attesa.