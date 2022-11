Mondiali | Ministra tedesca con fascia OneLove accanto a Infantino

Ladegli Interni della Germania, Nancy Faeser, sta assistendo alla partita tra Germania e Giappone accanto al presidente della Fifa Gianni Infantino, e ha al braccio la fascia 'One Love', la ...Così la Germania ha deciso di protestare contro la Fifa , che aiin Qatar ha impedito ai ... Mentre laNancy Faeser , presente in tribuna in Qatar, ha indossato la fascia 'One Love' ...Tutto quello che c'è da sapere sulla fascia One Love, il significato e perchè la FIFA ha detto no alle Nazionali a Qatar 2022.Dopo il divieto della Fifa di indossare la fascia "One Love" è arrivata la prima reazione sul campo. E in tribuna la ministra dell'Interno tedesca ha sfoggiato la fascia proibita ...