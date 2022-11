Mondiali Qatar 2022 | Germania-Giappone 1-2

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Ilrimonta e batte laper 2-1 nel match valido per la prima giornata del Gruppo E deidi. Tedeschi in vantaggio al 33? con Gundogan, a segno su calcio di rigore. Nella ripresa, la selezione asiatica ribalta il risultato tra il 75? e l’83’. Dona piomba sulla respinta di Neuer e ribadisce in rete il pallone dell’1-1. Otto minuti più tardi, Asano aggancia alla perfezione un lungo lancio, entra in area e fulmina Neuer sul primo palo: 1-2. L'articolo proviene da Italia Sera.

