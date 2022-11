Manovra | Calenda | ' inviate proposte a Meloni e Giorgetti | Fazzolari non dica cavolate'

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov (Adnkronos) - "Non so quale sia l'esperienza di Governo di questo signore che non conosco. Per sua informazione abbiamo pubblicato e inviato a @Giorgiai dettagli delle nostre. Chiacchierare prima di informarsi porta a dire. Buon lavoro". Lo scrive su Twitter Carlorilanciando le dichiarazioni del sottosegretario all'Attuazione del programma Giovanbattistache, a sua volta, aveva commentato ledel Terzo polo sulla legge di Bilancio.

È unatotalmente priva di idee". Così Carlo, leader di Azione e fondatore del terzo polo con Renzi " il terzo polo ha superato la Lega nell'ultimo sondaggio " attacca a testa bassa la ...'Trovo questauna grande presa in giro anzitutto per gli elettori della destra. Tutte le promesse sono state disattese'. Cosi' il leader di Azione, Carlo, in conferenza stampa in Senato. 'Berlusconi ...Agenzia Vista) Roma 23 novembre 2022 'Chiediamo un incontro alla presidente del Consiglio Meloni, perchè è una manovra pericolosa per il Paese ...Potenziare il fondo sanitario nazionale di 6 miliardi al fine di: coprire i maggiori costi energetici (2 miliardi), coprire i costi legati all’inflazione (2 miliardi), adeguare gli stipendi degli infe ...