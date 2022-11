L’uomo più odiato di Philadelphia

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Proprio come era arrivato, the return è già finito. Doveva essere una lugubre resa dei conti, una serata di odio e astio. E invece, tra bordate di buuuh e cori di “fuck Ben Simmons”, hanno trionfato i sorrisi. Facendo quasi passare in secondo piano lo scontro con un nemico che, se non per qualche fugace istante, non ha mai veramente fatto paura. Merito di Paul Reed e Tobias Harris, improbabili leader dei migliori76ers di stagione. Che si sono presentati alla palla a due con un’infermeria dai contorni grotteschi — fuori Tyrese Maxey, James Harden e Joel Embiid, cui si sarebbe presto aggiunto Matisse Thybulle — e si sono invece divorati dei Brooklyn Nets agonisticamente impresentabili. Mettendo fine, in poco tempo e senza troppi drammi, all’attesa agonizzante di un evento che, con buona pace dei Mondiali di calcio in corso, è stato il tema sportivo ...