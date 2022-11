Il Post

Malan, polemiche sulle parole del presidente del gruppo di FdI Difesa inutile, per il ...sposta gli strali sulla premier chiedendo che si dissoci o dica se quella di Malan è anche la...... dai sindaci Roberto Caligiore di Ceccano eFiordalisio di Patrica. La Lega manda in campo il ... E così si parta da unaserena per giungere ad una candidatura nuova : di sintesi, di ... La posizione di Lucio Malan sull’omosessualità Fanno assai discutere le parole di Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. Intervistato dalla trasmissione di Radio1 Un giorno da pecora, il senatore è tornato sulle ragioni che lo han ...Dei matrimoni tra gay nessuna traccia, ma sull'omosessualità «nella Bibbia c'è scritto di peggio e anche in modo più esplicito: c'è scritto ...