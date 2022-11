Helen Mirren sulla sua storia con Liam Neeson | Ci amavamo moltissimo

(Di mercoledì 23 novembre 2022)ha lasciato qualche dettaglio in più riguardo alla passatad'amore con, e sull'impatto che ha avutosua vita.ha deciso di mettere a nudo una parte della sua passata vita sentimentale, parlando nel dettaglio della relazione amorosa che ha avuto, negli anni '80, con. La coppia si è frequentata per cinque anni, tra il 1980 e il 1985. Durante un'intervista rilasciata ad AARP Magazine,ha parlato del grande amore che ha provato perquando era molto giovane: "Non avremmo dovuto stare insieme in quel modo, ma ci. Lo amo ...

In anteprima su Vanity Fair una clip di Harry Potter: Il Torneo delle Case, il quiz-evento condotto dal premio Oscar Helen Mirren e in onda per la prima volta in chiaro su Boing dal 21 novembre alle 1 ...