Golf | Andrea Pavan in Australia | Paratore | Scalise e Laporta ripartono dal Sudafrica

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Doppia destinazione per la settimana inaugurale della stagione 2022-2023 del DP World Tour. Da una parte, infatti, si va in, per l’n PGA Championship di Brisbane (cosanzionato con il PGA Tour of Australasia), dall’altra inper lo Joburg Open, diventato famoso lo scorso anno per il fuggi fuggi di giocatori provocato da un’importante allerta Covid-19. Per quanto riguarda l’evento aussie, che si disputa al Royal QueenslandClub, sono pochissimi i nonni che sono riusciti a conquistarlo: Gary Player () nel 1957 quando si giocava come match play, Hale Irwin (USA) nel 1978, Sam Torrance (Scozia) nel 1980, Seve Ballesteros (Spagna) nel 1981, Andrew Coltart (Scozia, 1994 e 1997), David Howell (Inghilterra) nel 1998, Harold Varner III (USA) ...

Per l'assessore alla CulturaCore "la mostra rappresenta un passaggio fondamentale nel ... Love is in the Air, Love Rat, Toxic Mary /Virgin Mary, Bomb Hugger, Grin Reaper,Sale. In ...Lo sa ancheGaudenzi, presidente dell'ATP: 'È come se avessi questo libro e ognuno scrivesse ... L'Arabia Saudita , che quest'anno ha fatto un pasticcio con ilmaschile, acquistando ...Renato Paratore, Francesco Laporta e Lorenzo Scalise a Johannesburg e Andrea Pavan a Brisbane Il DP World Tour parte per la nuova stagione 2023, come di consueto in anticipo sull’anno solare, ad appen ...Al Golf Nazionale di Sutri (Viterbo), con il Campionato Nazionale Open, si conclude la 16esima stagione dell'Italian Pro Tour, il circuito di gare nazionali e internazionali della FIG. (ANSA) ...