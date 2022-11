Flat tax | nel portafoglio Ecco cosa cambia per Partite Iva e dipendenti

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Come funzionerà latax inserita nella legge di bilancio? Il governo di Giorgia Meloni ha deciso di introdurre tre nuove tasse piatte, coinvolgendo lavoratori autonomi e, anche tramite i premi di produttività. Partiamo dalleIva: per gli autonomi latax sarà incrementale. Coloro che da quest'anno hanno realizzato un maggiore utile rispetto al triennio 2019-2021, beneficeranno di una tassa piatta al 15% sull'incremento fino a 40mila euro. Per chi poi rientra nel regime forfettario, cioè ha un partita Iva e paga solo il 15% di Irpef, viene estesa la soglia di guadagni annui massimi da 65mila a 85mila euro. Infine, la detassazione dei premi di produttività per i: fino a 3mila euro di premio la tassazione scenderà da 10% a 5%. Interventi che “aiutano ceto medio", ha ...

...5 miliardi di euro"; Stop al reddito di cittadinanza e "poi affermi che non sai come farlo"; la "per tutti è diventata unasolo per le partite Iva fino a 85mila euro" con i ...Nel programma ci sono anche alcuni piccoli doni ai compagni di governo, come quello dell' innalzamento della(tassa piatta al 15%) al tetto di 85 mila euro. Altre insignificanti elargizioni ...Roma, 23 nov. (askanews) - La prima legge di bilancio varata dal governo Meloni 'non ha una visione del Paese' ed è 'pericolosa'. E' totalmente ...“Con la flat tax fino a 85mila euro, un medico gettonista che lavora in pronto soccorso pagherà 12mila 750 euro l’anno di tasse, mentre un suo collega dipendente con un reddito lordo di 85mila euro pa ...