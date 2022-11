Estrazione 10eLotto Serale di Oggi | i numeri vincenti di Mercoledì 23 Novembre 2022

(Di mercoledì 23 novembre 2022)deldi23Come si gioca al: il regolamento Quando e dove giocare alQuanti soldi si possono vincere giocando al: i premi Quanti soldi si possono vincere giocando al: i premi Come si gioca al: il regolamento ILè un gioco a premi ideato nel 2009, che si ispira al tradizionale Gioco del Lotto. Le regole sono molto semplici e intuitive: per giocare al, infatti, basta selezionare sulla schedina fino a diecicompresi tra 1 e 90 e puntare una cifra che varia da un minimo di 1 euro fino a un massimo di 200 euro. Il gioco si ...

Provincia di Cosenza molto fortunata in questaperché è presente nella Top Ten delle ... Ilpremia Desio, in provincia di Monza - Brianza, con un '9' da 20mila euro. Da inizio anno ......ROMA 62 71 53 18 2 TORINO 51 43 32 7 70 VENEZIA 49 17 24 46 2 NAZIONALE 80 50 32 76 64... SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE 14 22 23 35 41 64 Numero Jolly 17, Numero Superstar 14, I ...La provincia bruzia si presenta ancora una volta fortunata, dunque, con questa estrazione perché è presente nella Top Ten delle vincite del concorso anche con quella centrata a Bisignano da 11.875 ...San Marco Argentano in provincia di Cosenza, festeggia la vincita piu’ alta dell’ultima estrazione del Lotto di martedì, 22 novembre, da ben 216.600 euro, grazie ad una quaterna giocata sulla ...