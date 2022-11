(Di mercoledì 23 novembre 2022) Pezzi di CPU e schede video sempre più in aumento, questa laeffettuata daper iTSMC, si parla di undel 25%ha effettuato unasui possibili prezzi e sull’andamento del, che purtroppo non è dei più rosei. La notizia non sconvolge, siamo abituati da svariato tempo a questo andamento di, ma stando all’ultimo report, sarebbe segnato al 25% ilche ilsubirà,che ovviamente avrà ricadute anche per quanto riguarda CPU e GPU. Si ipotizza poi un sensibile aumento proprio dei costi di produzione sui 3 nanometri, da parte di TSMC, che purtroppo si riverserà proprio su diversi altri produttori. Tanto da ...

tuttoteK

...stimano che le loro spedizioni nel 2022 scenderanno tra il 40% e il 50% e fonti citate da... La societàanche un calo del 10% delle vendite di PC rispetto al 2021. Si prevede inoltre che ...Viceversa si prevede che nel 2022 Apple spedirà complessivamente 29 milioni di Mac, unasuperiore rispetto agli ultimi tre anni, sempre in base a quanto riporta. Il successo dei Mac, ... DigiTimes stima il mercato Chip: rincaro del 25% Pezzi di CPU e schede video sempre più in aumento, questa la stima effettuata da DigiTimes per i Chip TSMC, si parla di un rincaro del 25%.Il prossimo, grande passo per la mela morsicata di Cupertino potrebbe essere rappresentato dal suo visore, di cui si parla da tempo e che cambierà per sempre il nostro modo di fruire i contenuti onlin ...