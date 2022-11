Coppa Davis 2022 | Musetti | “Pesanti le assenze di Sinner e Berrettini | ma l’Italia può farcela”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Malaga – Alla vigilia dell’esordio delin, parla Lorenzo. L’Azzurro guiderà i compagni in campo e la prima sfida sarà contro gli Stati Uniti domani pomeriggio a Malaga. Con lui ci saranno Fabio Fognini, Simone Bolelli e Lorenzo Sonego. Mancheranno Jannike Matteoper infortunio, maè convinto chepuòugualmente: “Nonostante le, possiamo vincere”. Lo dice a SkySport, mentre l’attesa per l’esordio alle Finals sale. “Sono in condizione – prosegue il toscano – ci stiamo allenando bene. Il campo è più veloce rispetto a Bologna, ma le palle si usurano parecchio. E’ un campo che sulla carta favorisce gli americani, ma anche ...

