Bernardini De Pace sul caso Remigi | ' La Morlacchi ha fatto bene a non denunciare' Poi difende Montesano

AnnamariaDeintervistata a Casa Pipo l ha mostrato, ancora una volta, di non avere peli sulla lingua e ha detto la sua sul caso Montesano e sul caso Memo Remigi , entrambi cacciati dalla Rai ...A differenza di Totti , Ilary non ha mai cambiato legale: l'ex marito, invece, ha preferito interrompere il rapporto di lavoro con Annamariadeche ha deciso di non seguire più il ...Annamaria Bernardini De Pace intervistata a Casa Pipol ha mostrato, ancora una volta, di non avere peli sulla lingua e ha detto la sua sul caso Montesano e sul caso Memo ...Nancy Brilli a Belve ha raccontato di aver picchiato un famoso cantante diversi anni fa. Ecco tutti i dettagli.