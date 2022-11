“Avevo l’impressione di avvelenare mio figlio ogni mattina” | una mamma di Torino denuncia la Regione per la pessima qualità dell’aria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) “A otto mesi mioha cominciato ad avere problemi ai polmoni. Bronchiti acute, tantissime. Vivere anon ha fatto che peggiorare la situazione.di avvelenarlo”. Così Chiara e il suo compagno hanno deciso di avviare un’azione legale civile contro laPiemonte, in quanto ente responsabile in materia dinella città, chiedendo al Tribunale didi riconoscere il diritto del, che ora ha sei anni, a respirare aria sana e pulita e di accertare la responsabilità dellaper la violazione dei limiti di legge, condannandola ad agire per il loro rispetto e al risarcimento dei danni causati. ...