Adeguamento delle pensioni | +7 | 3% dall' 1 gennaio 2023 Ecco come funziona la misura GUIDA

Intermedia Channel

...a queste affiliate la necessità di adeguarsi attraverso un percorso di ristrutturazioneprassi sportive. Sopratutto per le poche Federazioni che prevedono il professionismo, inalla ......il personale nel tempo è stato accantonato in maniera prudente per corrispondere all'... Sul fronteentrate si registra il dato positivo degli introiti dell'imposta di soggiorno che, ... Nippon Life prevede taglio all'adeguamento delle pensioni al carovita In Bergamasca. Questa la cifra annua dell’adeguamento previsto dalla manovra licenziata lunedì 21 novembre dal governo. Peracchi (Cgil): «Non si metta mano alla rivalutazione per gli assegni più alti» ...Pochi guardano al futuro. Il mondo politico pensa, quando va bene, alla prossima legislatura: dei decenni a venire non si preoccupa. Troppe sono le dimostrazioni della sostanziale indifferenza verso q ...