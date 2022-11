VIDEO Francia-Australia 4-1 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Vittoria in rimonta per i Bleus

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo lo scialbo 0-0 di Danimarca-Tunisia, è certamente più frizzante il secondo match della prima giornata del Girone D aidi calcio: lavince inper 4-1 sull’. Ad aprire le marcature era stata al 9? l’grazie a Goodwin, poi laaveva ribaltato la contesa già nella prima frazione grazie ai gol al 27? di Rabiot ed al 32? di Giroud. A metà ripresa il devastante uno-due dellache chiude i conti al 68? con Mbappé ed al 71? ancora con Giroud. In testa alla classifica, dopo che Danimarca e Tunisia avevano colto un punto a testa, ovviamente c’è da sola lacon 3 punti, mentre è in coda l’a quota 0.GLI ...

