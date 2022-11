“Un Panettone per la Vita” nelle piazze del Fvg

(Di martedì 22 novembre 2022) Torna anche in Friuli Venezia Giulia “Unper la” l’iniziativa natalizia targata ADMO – Associazione Donatori di Midollo Osseo. Dal 26 novembre e sino all’11 dicembre 2022 i volontari saranno presenti in diversedella regione (si rimanda alla tabella allegata) con delle postazioni presso le quali sarà possibile acquistare il proprio regalo solidale: un(o un pandoro) elegantemente confezionato. Il ricavato sarà utilizzato per la gestione organizzativa e amministrativa di tutte le attività, per l’acquisto dei kit salivari, la gestione dei donatori, dei sanitari e moltissime altre iniziative indispensabili per continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza del dono di midollo osseo. «Torniamodella regione sempre carichi ...

