Suzume no tojimari | l’ultimo anime di Makoto Shinkai resta al primo posto del box office in Giappone

No- Un film di Makoto Shinkai. L'ultimo film diretto e sceneggiato da Makoto Shinkai. Con Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu, Koshiro Matsumoto, Sometani Shôta, Sairi Itoh. Azione, , 2022. ...In Giappone, invece, il sequel diretto da Ryan Coogler non è riuscito a piazzarsi al primo posto, a causa della concorrenza di un film locale,No, che cha conquistato il box ...Il regista di Your Name (Kimi No Na Wa), Makoto Shinkai, spiega come in sei anni gli anime abbiano subito una variazione importante nei contenuti.Kawamura è noto per la produzione di drammi giapponesi quali Confessions e Villain, oltre ad anime di successo “The Boy and the Beast” di Mamoru Hosada, “Mirai” e “Belle” e “Your Name“, “Weathering ...