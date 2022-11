Suor Cristina | la reazione delle ex consorelle al suo addio dato in diretta TV | È gelo

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo la puntata di Verissimo arriva la(gelida)exHa fatto un clamore eccezionale la puntata di Verissimo dedicata aScuccia, exa nota a tutti come vincitrice dell’edizione 2014 di The Voice of Italy. La storia della 30enne siciliana residente a Milano, non è stata tuttavia rose e fiori. Dopo L'articolo, laexal suoinTV ÈNewNotizie.it.

, la reazione delle ex sorelle dopo la puntata di Verissimo Sono stati i giornalisti di fanpage a cercare le suore orsoline con le qualiha affrontato un percorso lungo 15 anni. ...Articoli più letti, che vinse The Voice nel 2014, cambia vita di Antonella Rossi Richard Gere e Alejandra Silva, la rarissima foto social del figlio Alexander di Roberta Mercuri Il caso ...Suor Cristina ha tolto il velo e torna a essere Cristina Scuccia ma non chiude con la musica nè con l'amore. Si rimette in gioco senza sovrastrutture ne tonache la vincitrice di The ...La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a far parlare, ma da un vecchio video è possibile capire come la crisi tra i due andasse avanti da tempo. Alcune vecchie storie della Blasi ...