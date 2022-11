Sequestra una ragazzina a scuola | la stordisce con alcol e droga e la violenta per ore | l' orrore nel barese

(Di martedì 22 novembre 2022) Ha individuato la sua vittima all'uscita di unasuperiore di Andria , una studentessa minorenne con disagio psichico, che vive in una comunità. L'ha convinta a salire in auto dando inizio all'...

È qui che la giovane chiede aiuto e, sentendosi finalmente al sicuro, racconta di essere stata violentata dapersona che non aveva mai visto prima.storia agghiacciante per i medici che ...Ha avvicinato all'uscita di scuolaminorenne e poi l'ha portata incasa in campagna nella provincia Barletta - Andria - Trani. Qui, dopo averla stordita con bevande alcoliche e stupefacenti, ha abusato di lei. Dopo le violenze ha portato la ragazzina in un'altra ...Il nuovo report del WWF: in 20 anni oltre 3mila tigri confiscate in 50 Paesi. La campagna di adozioni “A Natale mettici il cuore” ...E' stata adescata con una scusa all'uscita da scuola da uno sconosciuto e poi accompagnata in una casa di campagna, di cui l'uomo avrebbe avuto la disponib ...