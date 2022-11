Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Killington 2 vittorie con una doppietta in gigante | nessun sorriso in slalom

(Di martedì 22 novembre 2022) La Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023 si prepara per la trasferta nord-americana. Le atlete, infatti, saranno di scena a(nel Vermont) per due prove tecniche: une uno. Come consuetudine sulle nevi statunitensi sarà grande spettacolo, con l’Italia che cercherà di confermare i buoni ricordi in questa località. L’esordio della Superstar porta la data del 26 novembre 2016 con un. Subito un podio per l’Italia con Sofia Goggia che centra il terzo posto alle spalle della vincitrice, Tessa Worley, e della norvegese Nina Loeseth. Rimanendo tra le porte larghe l’Italia prosegue nel suo percorso netto. Il 25 novembre 2017 la gara viene vinta da Viktoria Rebensburg, ma Manuela Moelgg è terza alle spalle di Mikaela Shiffrin. Nell’edizione successiva, il 24 novembre ...

Passiamo al 5 dicembre 2008 e Nadia Fanchini è di nuovo sul podio, seconda, dietro a Lindsey Vonn, ma davanti a Maria Riesch. A questo punto inizia un periodo complicato per i colori azzurri e per ...