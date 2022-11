Samsung Galaxy A71 improvvisamente con Android 13 e One UI 5 0

(Di martedì 22 novembre 2022) Il colosso di Seul sta garantendo un sacco di sorprese quest’anno, dimostrandosi fedele alla sua promessa. La società sudcoreana ha già rilasciato l’aggiornamento stabile di13 a vari telefoni e tablet di fascia media. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’azienda asiatica sta lanciando l’aggiornamento stabile di13 sulA71 in Europa prima della tempistica prevista (una vera vittoria per i suoi proprietari, specie considerato che è di un dispositivo di fascia media che si sta parlando e non di un top di gamma che solitamente gode di una corsia preferenziale quando c’è da essere aggiornato). L’upgrade per ilA71 viene fornito con la versione del firmware A715FXXU8DVK1 in Polonia e porta la One UI 5.0 con la patch di sicurezza di ottobre 2022 ...

