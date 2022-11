Reddito di cittadinanza | addio dal 2024

(Di martedì 22 novembre 2022) In attesa dell'abrogazione, per il 2023 le persone occupabili riceveranno il sussidio solo per 8 mesi. Dall'anno successivo scatta lo stop per tutti

Manovra Finanziaria: tutte le misure del governo Melonidi, sussidio limitato a otto mesi nel 2023. Stop per tutti dal 2024 Cuneo fiscale, taglio tutto per i dipendenti. Giù di ...La presidente del consiglio incontra i giornalisti dopo il via libera alla legge di bilancio in consiglio dei ministri "In un solo mese abbiamo fatto scelte politiche, sono molto soddisfatta. Abbiamo ...ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio per l’anno 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, l’aggiornamento del Documento Programmati ...21 miliardi di euro di interventi contro il caro energia per i primi tre mesi del 2023 che consentiranno di aumentare gli aiuti a famiglie e ...