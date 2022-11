(Di martedì 22 novembre 2022) Bergamo. Il Consiglio Comunale di Bergamo di lunedì 21 novembre si apre con l’appello accorato di Eleonora Zaccarelli, Presidente del Consiglio delle Donne, per invitare i presenti a celebrare quotidianamente l’importanza di sostenere azioni e pensieri contro la violenza sulle donne, anche in occasione e in vista della giornata mondiale che si terrà il 25 novembre. Circhi e parchi di divertimento Aprono le danze della seduta le modifiche, approvate, per la concessione dell’esercizio delle attività di spettacoli viaggianti, circhi e parchi di divertimento, allungando il tempo di presentazione della domanda: la richiesta di partecipazione al luna park Fiera di primavera deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Sono comunque ammesse le domande pervenute al protocollo dell’amministrazione entro il 15 gennaio. Le domande pervenute oltre tale secondo termine saranno ...

BergamoNews.it

...che innerva la città creando una griglia in direzione nord - sud e trasversale est ". Tra i ...il rafforzamento della connessione ecologica dalla zona sud del Villaggio Zeta passando dal......che innerva la città creando una griglia in direzione nord - sud e trasversale est ". Tra i ...il rafforzamento della connessione ecologica dalla zona sud del Villaggio Zeta passando dal... Parco Ovest: sì all'asilo nido, via il parcheggio e modifica al percorso ciclopedonale Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Per risparmiare si è arrivati a ragionare se mettere o meno le luminarie natalizie oppure spegnere i lampioni dove non sarebbero necessari, ma intanto le luci più potenti ...