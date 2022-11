Malumori su Di Maio in Ue | il motivo imbarazzante per cui non lo vogliono

(Di martedì 22 novembre 2022) Il nome di Luigi Diè accostato da giorni alla carica di inviato dell'Ue nel Golfo Persico, un ruolo cruciale per il futuro delle forniture energetiche di tutta l'Unione europea. Dopo gli attacchi del governo alla scelta europea, emerge qualche mal di pancia da Bruxelles. Il quotidiano francese Le Monde ha riportato che nei palazzi europei molti non vedono di buon occhio la scelta dell'ex ministro degli Esteri. "Le sue competenze, soprattutto la sua conoscenza da debuttante dell'inglese e la sua scarsa esperienza nel Golfo, rendono curiosa questa scelta" scrive il giornale francese. Va detto che non è stata ancora presa una decisione definitiva. E mentre dalla Lega ancora oggi criticano ferocemente l'ipotesi, il direttore della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Antonio Parenti, getta acqua sul fuoco. "La cosa che mi lascia un po' perplesso ...

