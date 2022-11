LIVE Danimarca-Tunisia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | avvio intraprendente delle Aquile di Cartagine

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI20? Pressing a tutto campo della. Lacerca di aprire il gioco sfruttando gli esterni. Corner per i danesi su una bella iniziativa di Maehle. 17? Eriksen è marcato a uomo da Laidouni. La principale fonte di gioco danese è ben controllata dai centrocampisti di Khadri. 15? Non si è praticamente visto Dolberg. La punta danese è per ora isolato e facile preda dei tre centrali tunisini. 13? Sugli sviluppi deld’angolo ci prova Shkhiri, il cui colpo di testo termina alto sopra la traversa. 12? Laidouni mette i brividi a Schmeichel con una conclusione dal limite dell’aria che fa la barba al palo dopo una deviazione. 10? Hjulmand inverte subito gli ...

All'Education City Stadium, il match valido per la prima giornata dei Mondiali trae Tunisia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Education City Stadium va in scena il match valido per la prima giornata del Mondiale in Qatar trae ...Fischio d'inizio alle 14 , su Calciomercato.com la diretta di- Tunisia . FORMAZIONI UFFICIALI: Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Delaney, Hojbjerg, Maehle; ...Inizia il Mondiale della Danimarca allenata dal Ct Hjulmand che lancia Eriksen sulla trequarti. Ci sono anche Kjaer al centro della difesa e Mahele esterno a sinistra. Per la Tunisia, il Ct Kadri punt ...La diretta live di Danimarca-Tunisia, match valevole per la prima giornata del girone D dei Mondiali di Qatar 2022.