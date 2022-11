Istruzione | dal Governo via libera agli aumenti per oltre 1 | 2 milioni di dipendenti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 22 novembre 2022) Il Consiglio dei ministri ha dato il viaal rinnovo del CCNLe ricerca del triennio 2019-2021, che interessa 1.232.248, di cui 1.154.993 appartenenti al settore scuola e Afam (tra cui 850 mila docenti) e 77.255 dei settori Università (con esclusione dei docenti) ed enti di ricerca. “Ci eravamo impegnati per un iter celere, in maniera da fare arrivare gliin busta paga entro Natale, e stiamo rispettando i tempi.e ricerca sono due settori fondamentali per la crescita del nostro Paese. In questo momento difficile, dobbiamo mettere i lavoratori nelle condizioni di dare il meglio, anche attraverso una retribuzione che tenga conto del loro ruolo”, ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. Il viadel ...