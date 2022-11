Dal “gavazzatore” Mastella al rimpasto dei “pasticcieri” | De Luca c’è | i deluchiani no

Leggi su anteprima24

(Di martedì 22 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDearriva a Benevento, interviene e se ne va. Sembra una ovvietà. Invece, a suo modo, è una notizia. Nessuna riunione a margine, nessun ‘caminetto’. Prevedibile considerato che il deluchismo, da queste parti, faceva rima con mastellismo. Raffreddatisi i rapporti tra il sindaco e il governatore, è calato pure l’appeal per la presenza del presidente della Regione. Fisiologico, in politica. Lunga, di conseguenza, la lista degli assenti. La apre proprio, a Bergamo per l’assemblea dell’Anci. I suoi saluti li porta allora Francesco De Pierro, nelle vesti istituzionali di vicesindaco. Meno istituzionale la risposta di De, che arriva a microfoni spenti e con un carico di ironia: “Salutatemi, altro che assemblea, lo so che è andato a gavazzare”. Un assist per i giornalisti ...