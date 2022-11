Crolla l’imbattibilità dell’Argentina di Scaloni | il record resta dell’Italia di Mancini

Leggi su sportface

(Di martedì 22 novembre 2022) L’Argentina aveva esteso la sua striscia di imbattibilità a 36 partite dopo la vittoria in amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti. Ma l’Albiceleste non poteva sapere che il cammino si sarebbe interrotto sempre contro una selezione del Golfo. L’Arabia Saudita rimonta 2-1 l’Argentina e infligge una sconfitta che amancava dal 2019. Ilmondiale d’imbattibilitàquindi all’Italia. La squadra di Robertoaveva superato il precedentedi 35 condiviso da Brasile e Spagna pareggiando 0-0 contro la Svizzera, allungando poi a 37 risultati utili consecutivi. In totale gli Azzurri avevano registrato 30 vittorie e sette pareggi, con 93 gol segnati e appena 12 subiti. Una piccola consolazione pernel Mondiale guardato dal televisore. SportFace.