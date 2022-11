(Di martedì 22 novembre 2022) Il webinar si terrà giorno 28 Novembre alle ore 15.30. Gli iscritti riceveranno 30 min prima dell’incontro il link per accedere all’incontro via email. La lezione sarà registrata, gli iscritti potranno accedere all’area riservata e visualizzarla in differita. Nello stesso spazio saranno disponibili le slide utilizzate. Relatore è il dott. Luciano Grasso, giurista etitolare presso l’I.C. “Fermi-Leopardi” L'articolo .

Orizzonte Scuola

165 del 2001, le funzioni vicarie di dirigente o di direzione di uffici di particolare rilevanza, spetta un trattamento economico aggiuntivo, determinato dallacollettiva, ...4 dell'Accordo Nazionale del 2008 stabilisce che le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione economica vanno determinate in sede dia livello di ... Contrattazione integrativa di istituto: norme, consigli pratici e casi studio. Live per DSGA, DS, collaboratori, RSU. Invia il tuo quesito Università La Sapienza di Roma in campo contro il caro bollette. L’ateneo capitolino ha annunciato di voler erogare un contributo di 1000 euro per il rimborso delle utenze domestiche al personale tecn ...L’Università del Sannio chiude il contratto integrativo decentrato per l’anno 2022. Il documento è stato sottoscritto oggi da tutte le rappresentanze sindacali unitarie e ...