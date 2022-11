Agenzia ANSA

È di 5 anni e tre mesi di reclusione la pena che la corte di Appello di Bologna ha stabilito per Giacomo, uno dei cinque carabinieri della stazionedi Piacenza finito a processo insieme ai colleghi per vari reati, e che in primo grado era stato condannato a sei anni di reclusione dal ......ha ridotto le pene per i cinque carabinieri imputati nel processo sui fatti della stazione ""... Confermata, invece, la condanna a 6 anni per l'appuntato Giacomo. Per Spagnolo (l'unico ... Cc Levante, Falanga condannato a 5 anni e 3 mesi - Cronaca È di 5 anni e tre mesi di reclusione la pena che la corte di Appello di Bologna ha stabilito per Giacomo Falanga, uno dei cinque carabinieri della stazione Levante di Piacenza finito a processo insiem ...Condanne ridotte per i carabinieri della stazione Levante di Piacenza. I militari furono arrestati a luglio 2020 e sono stati con il rito a ...