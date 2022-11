Carriera alias all’Istituto europeo di design | lo IED punta sull’inclusione scolastica

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 22 novembre 2022) Mai più discriminazioni, mai più mortificazioni. Basta con le barriere, di tutti i tipi. Adesso si può. Perché ogni studente e ogni studentessa in transizione di genere che frequenta l’Istitutodi, IED, in tutte le sue sedi in Italia potrà ora contare sul l’attivazione della, tassello fondamentale che esprime l’impegno dell’Istituto rivolto ai suoi studenti transgender e gender non conformino (GNC), cominciando dall’ascolto delle loro esperienze ed esigenze. L’impegno inclusivo L’origine inclusiva di IED come scuola (di moda,, lifestyle, marketing) e come azienda comincia fin dalla sua fondazione, dunque accogliente per natura tra pari opportunità e rispetto delle diversità. “e progetto esistono se si nutrono con ascolto, apertura, curiosità ...