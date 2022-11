Carlo Verdone | “Uno stalker mi spediva buste di polvere bianca | alla fine è andato in carcere” – FqMagazine sul set di “Vita Da Carlo 2” con Sangiovanni

(Di martedì 22 novembre 2022) A Roma piove a dirotto, l’allerta meteo incombe, maè sul set di “Da2” e ci accoglie a braccia aperte.ha incontrato il regista e attore in occasione della presentazione della seconda stagione di “Da2”, dieci episodi prossimamente disponibili su Paramount+. Nel cast, oltre ai confermati Max Tortora, Monica Guerritore, Caterina De Angelis, Filippo Contri e Antonio Bannò, anche, Christian De Sica, Zlatan Ibrahimovic, Stefania Rocca, Gabriele Muccino, Claudia Gerini e Maria De Filippi. “La prima serie (sulla piattaforma Prime Video, ndr) fu una sorpresa perché mi si dava per morto, pensavate: ‘Che è? Ora si mette a fare le serie?‘ – ha ...

