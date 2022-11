Calciomercato Napoli | Bargiggia sicuro | “Alcuni indizi mi fanno credere in una sua cessione”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 22 novembre 2022) È iniziato ormai da due giorni il Mondiale in Qatar e, sebbene nessun azzurro abbia ancora esordito nella competizione, le news sulnon mancano di certo in questa sosta. Le notizie principali degli ultimi giorni riguardano soprattutto il mercato degli azzurri, sul quale è intervenuto poco fa Paoloai microfoni di 7Gold. “Potrebbe lasciarequest’estate”, le parole disull’azzurro Durante la trasmissione Il Processo, in onda come anticipato su 7Gold, l’esperto di mercato Paoloha espresso la sua opinione in merito aldele sull’operato di Cristiano Giuntoli. In particolare,ha lasciato tutti di stucco parlando di un possibile addio imminente per Piotr Zielinski. Piotr ...