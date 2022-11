Ballando con le Stelle | Angelo Madonia commenta l' eliminazione di Kuzmina e Biagiarelli | le sue parole

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 22 novembre 2022)ha detto la sua sull'ultimadicon le. Sabato sera, infatti, Lorenzoe Anastasiasono usciti dal talent show tra mille polemiche. Vediamo cos'ha detto il partner di Ema Stokholma a riguardo. La giornata di sabato è stata particolarmente dura per Selvaggia Lucarelli. In mattinata, infatti, la giornalista è venuta a sapere che la madre, malata di Alzheimer e positiva al Covid, era venuta a mancare. Nonostante il grave lutto, la Lucarelli ha voluto essere presente in studio acon le. In quella puntata così difficile per lei, ha affrontato un'altra delusione, certamente più lieve: l'del suo compagno di vita Lorenzo ...