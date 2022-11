ASL Ligure di Sanremo | Concorso per 14 Tecnici di Radiologia

(Di martedì 22 novembre 2022) L’Azienda Socio Sanitaria1 Imperiese di Bussana diha indetto unPubblico per la ricerca di 14 Figure come Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario diMedica, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Si rende noto che di questi 14 Posti 4 sono riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando diIn attuazione della deliberazione n. 672 del 9 settembre 2022 é indettopubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di quattordici posti di collaboratori professionali sanitari -sanitari dimedica, categoria D, di cui quattro posti riservati ai volontari delle Forze armate ...

