Un ritorno ufficiale in grande stile per la principessa dopo un anno davvero complicato. Scopri di più su Amica.it ...

Leggi su amica

(Di lunedì 21 novembre 2022) Charlene di Monaco vestita con un look black&white alla Giornata Nazionale del Principato. Una ripartenza, inuntravagliato per ragioni di salute (foto: Getty) Charlene di Monaco è tornata. Definitivamente. E ha scelto la festa nazionale del Principato, il 19 novembre, per sancire ufficialmente ilalla normalità. Lo scorso weekend tutti gli occhi erano per lei (e, anche, bisogna dirlo, per i tanti bambini della famiglia,cresciuti). Per latriste, costretta a stare quasi unlontano da casa e dalla famiglia per una brutta infezione a gola e naso. La ripartenza di Charlene Oggi Charlene è pronta a ricominciare. Anche nei suoi doveri di corte. E lo ha dimostrato ...