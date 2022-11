Soumahoro e l' inchiesta | Alzarsi resistere e andare avanti

Leggi su agi

(Di lunedì 21 novembre 2022) AGI - "come mi state dicendo in tanti in queste ore. L'impegno deveperché è il mandato popolare ricevuto e la nostra missione di vita. Da membro Commissione Agricoltura sono venuto qui nelle campagne pugliesi dai contadini e braccianti". Lo scrive su Twitter il parlamentare Aboubakarcome mi state dicendo in tanti in queste ore. L'impegno deveperché è il mandato popolare ricevuto e la nostra missione di vita. Da membro Commissione Agricoltura sono venuto qui nelle campagne pugliesi dai contadini e braccianti. pic.twitter.com/FYJEIANYpz — Aboubakar ...