Metro B Roma bloccata per un guasto tecnico al Circo Massimo | cosa sta succedendo

Canale Dieci

nel caos stamani. La linea B è bloccata per guasto tecnico a un treno alla stazione Circo Massimo. Servizio solo da Laurentina a Garbatella e viceversa, e da Rebibbia o Ionio a Castro ...... verranno potenziare infatti le corse di bus e, nei giorni in cui si prevede un maggior ... I turisti stanno tornando ae l'occasione è di quelle da non perdere. Roma, metro B interrotta: parte male la settimana per i pendolari Metro B di Roma ferma nella tratta San Paolo-Castro Pretorio. L'annuncio di Atac alle 17.20: "Abbiamo interrotto la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio per eseguire un intervento ...Un cuscino premuto sulla faccia, calci, pugni e minacce di morte davanti al figlio minorenne, urlandole contro: «Sei una pazza schizofrenica, vengo a casa e ammazzo te e tua madre». A processo V.M., ...