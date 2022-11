Mercato Napoli | triplo colpo in Turchia

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 21 novembre 2022) Con la Serie A ufficialmente in vacanza la dirigenza delpuò concentrarsi sui prossimi colpi in entrata da mettere a segno in vista della sessione diinvernale. Come ha più volte fatto sapere il ds Giuntoli, il gli azzurri, dopo la rivoluzione estiva non hanno intenzione di stravolgere la rosa a metà stagione. L'articolo