Mariotto | “Il Benevento paga vecchi problemi | al Granillo servirà una gara fisica”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiC’è un aereo in partenza per Massimo. La destinazione è la più ambita di tutte in questo momento, quel Qatar che si sta mostrando al popolo del calcio come il palcoscenico più prestigioso. La Coppa del Mondo è ormai realtà e l’ex direttore sportivo del(lavorò nel Sannio dal 2008 al 2012) assisterà ad alcune partite della fase a gironi. Dopo le esperienze a Salerno, Monopoli e in Svizzera, è rimasto nel mondo del calcio con un ruolo diverso. Ora si occupa di scouting e mercato con un’agenzia di settore: “Lavoriamo prevalentemente sul continente africano, in un contesto completamente diverso rispetto a quello europeo”, dice mentre sta sistemando la valigia. Dopo il Qatar le tappe successive saranno il Senegal e il Gambia. Dal momento che i principali campionati della scena saranno fermi, l’occasione può ...