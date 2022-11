Invalidità civile | quando può essere sospesa o revocata

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 21 novembre 2022)puòl’? Tra le numerose attività dell’Inps figura la tutela in favore dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, in attuazione dell’articolo 38 della Costituzione. La protezione degli invalidi civili si esprime tanto attraverso prestazioni economiche (pensioni, assegni ed indennità) quanto per il tramite di altre misure non economiche (agevolazioni fiscali, assistenza sanitaria, permessi retribuiti previsti dalla Legge numero 104/1992, collocamento obbligatorio al lavoro).L’accesso al sistema di protezione (economico e non) garantito dagli apparati statali presuppone necessariamente il riconoscimento dello status di invalido. L’accertamento del possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge, viene eseguito da un’apposita ...